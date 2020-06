95 Prozent sind "stolz auf NÖ"

Während die "#stolzdrauf"-Initiative von Außenminister Sebastian Kurz zwischen Ablehnung und Zustimmung der Bevölkerung pendelt, gehen die Uhren in Niederösterreich anders. 95 Prozent der Landesbürger geben laut einer aktuellen Umfrage mit 1000 Befragten an, "stolz auf Niederösterreich" zu sein.

In ihrem aktuellen Meinungsbarometer hat die Landesakademie (LAK) erneut die Einstellung der Niederösterreicher zu ihrem Bundesland abgefragt. Demnach sind 96 Prozent der Befragten mit der Lebensqualität zufrieden – eine leichte Steigerung gegenüber 2013. "Die Meinungslage zur Lebensqualität ist seit Jahren konstant hoch. Heuer haben wir aber ein Rekordniveau erreicht", sagt Christian Milota, der Geschäftsführer der Landesakademie.

Drei Viertel der Niederösterreicher meinen, dass sich das Bundesland besser entwickelt als Österreich insgesamt. Mit Niederösterreich verbinden die Befragten vor allem "Heimat und Lebensqualität" (90 %), "gesunde Umwelt" (82 %), "kulturelle Vielfalt" (80 %), aber auch "dynamische Wirtschaftsregion" (54 %).

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Erwartungen an die zukünftige Entwicklung im Bundesland stark verbessert. Aktuell verbinden drei Viertel der Befragten Niederösterreich mit "guter Zukunft". "Gerade in diesem Bereich verzeichnen wir mit 23 Prozent plus einen starken Zuwachs", sagt Milota. "Die Bürger sagen, wo Niederösterreich drauf steht, ist Zukunft drinnen."