90-Jährige kämpfen um ihr Heim

Die 98-Jährige hat einen Protestbrief verfasst und alle Senioren unterschreiben lassen, die ihrer Meinung sind. 80 alte Menschen leben aktuell in der „ Harmonie“, 40 in der Seniorenresidenz, 30 im Pflegeheim, 10 im Betreuten Wohnen. 54 Menschen arbeiten dort. Die „ Harmonie“ ist ein riesiger Gebäudekomplex. Im Haupthaus und den vier Nebengebäuden ist Platz für insgesamt 220 Bewohner. Außerdem gibt es Aufenthaltsräume, ein Schwimmbad und eine Kegelbahn. „Sogar einen Frisiersalon haben wir“, sagt Frau Halwax. Ihr und den anderen Bewohnern geht es auch um die Arbeitsplätze. „Und um die Menschen in der Pflegestation.“ Manche würden die Übersiedelung körperlich nicht mehr schaffen.

60 Unterschriften haben die zwei Frauen bisher gesammelt. Den Protestbrief und die Unterschriftenliste wollen sie „jetzt noch ein bisschen umschreiben, damit das auch juristisch passt“, sagt Erna Halwax.

Die Betreiber können den Gram der alten Menschen verstehen, auch wenn sie überrascht sind, dass ihre Senioren „gar so aktiv“ sind. „Wir können nur leider trotzdem nichts machen“, sagt Helga Bachleitner vom Verein „Hilfsgemeinschaft“. Das Haus sei alt, nicht ausgelastet und längst nicht mehr rentabel. Der Verein finanziere sich ausschließlich durch Spenden. Frau Halwax hat trotzdem Briefe an den Bürgermeister, den Sozialminister und den Landeshauptmann geschrieben, weil „irgendwas muss man ja tun.“

Und wenn alles nichts bringt, sagt Frau Halwax, ruft sie den Hans Peter Haselsteiner an. „Der investiert doch eh immer so viel, der soll sich das hier einmal anschauen.“