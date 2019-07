83-jährige Lenkerin brach sich bei Pkw-Kollision zwei Rippen

Bei einem Pkw-Zusammenstoß an einer Kreuzung der B45 in Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach) hat sich eine 83 Jahre alte Lenkerin am Dienstag zwei Rippen gebrochen. Die Seniorin war beim Linksabbiegen mit dem entgegenkommenden Wagen eines 39-Jährigen kollidiert, berichtete die Polizei. Die Frau wurde in das Landesklinikum Mistelbach eingeliefert, der 39-Jährige blieb unverletzt.