82-Jährige erstickte in ihrer Wohnung

Schon zeitig am Samstagmorgen wurden auch im Bezirk Tulln drei Feuerwehren zu einem Löscheinsatz gerufen. In Großweikersdorf war etwa um 7 Uhr ein vom Chauffeur zuvor abgestellter Postbus in Flammen aufgegangen. Fahrgäste waren keine an Bord. Mit Feuerlöschern konnte der Buslenker den Flammen im Fahrerbereich nicht beikommen. Den angerückten Feuerwehren gelang das schnell.

Zu einem gefährlichen Zwischenfall kam es gestern in einem geschlossenen Pavillon in der Landesklinik Mauer. In einem Schlafraum zündete ein Patient eine Matratze samt Bettzeug an. Brandmelder schlugen an. Ein Stationspfleger löschte das Feuer rechtzeitig.