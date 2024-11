79-Jährige starb nach Operation in NÖ: Arzt schuldig gesprochen

Ein Arzt ist am Freitag in Krems im Zusammenhang mit dem Tod einer 79-Jährigen infolge eines Eingriffs in einem Krankenhaus im Waldviertel zu 15 Monaten Haft, davon fünf unbedingt, verurteilt worden. Der Schuldspruch ist Gerichtsangaben zufolge nicht rechtskräftig.