79-Jährige nach zwei Nächten geborgen

Man muss seine Grenzen kennen und die Nerven behalten." Die 79-jährige Wienerin Elfriede E. erholt sich im Klinikum Amstetten von einem dramatischen Wochenende. Die begeisterte und geübte Bergsteigerin war zwei Tage und zwei Nächte im Gebiet des Dürrenstein bei Lunz am See unterwegs gewesen. Orientierungslos geriet sie nach zwei gefährlichen Stürzen in Bergnot. Am Sonntag konnte sie, wie berichtet, von Bergrettern und Alpinpolizisten nach einer fast ganztägigen Suche gerettet werden.



Die zum 80er geplante Geburtstagstour über den Rauhen Kamm zum Ötschergipfelkreuz habe sie vorerst gestrichen, sagt E., während sie auf dem Spitalsbalkon prüft, ob ihre Bergschuhe schon trocken sind. Blutergüsse im Gesicht, schwere Prellungen am Körper und tiefe Schürfwunden an den Beinen blieben der Seniorin als Erinnerung an die vergangenen Tage. "Eine außergewöhnliche Frau", beurteilt Unfallprimar Andreas Pachucki.



Ihre insgesamt vier Tage dauernde Tour beschreibt Elfriede E. genau: Am Donnerstag hatte sie auf der Ybbstalerhütte genächtigt. Am Freitag ging es weiter auf den Dürrenstein-Gipfel. Beim Abstieg auf teils markierten, teils unmarkierten Wegen begann das Übel. Nach einem Sturz mit Kopflandung nächtigte E. im mitgeführten Biwak-Zelt. Am Samstag wollte sie zur Herrenalm weiter, Trinkwasser und Lebensmittel waren zu Ende. Sie marschierte stundenlang, "aber in die falsche Richtung".