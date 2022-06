75-Jähriger im Bezirk Lilienfeld vom eigenen Traktor überrollt

In Hainfeld in seinem Heimatbezirk Lilienfeld ist am Mittwochnachmittag ein 75-Jähriger vom eigenen Traktor überrollt worden.

Der Mann wurde dabei nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich schwer verletzt. „Christophorus 3“ flog das Opfer ins Landesklinikum Wiener Neustadt.