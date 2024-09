73-Jähriger als Opferstockdieb in Klosterneuburg gefasst

In Klosterneuburg (Bezirk Tulln) ist am Donnerstag ein 73-Jähriger als mutmaßlicher Opferstockdieb gefasst worden.

Er soll in je einer Kirche in der Stadt und in der Katastralgemeinde Kritzendorf seit Juni fortlaufend Geld gestohlen haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Beschuldigte wurde der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.