72 Millionen Euro für neue Ausbildungsplätze in NÖ

Das Arbeitsmarktservice (AMS) Niederösterreich soll zudem im Rahmen der Corona-Arbeitsstiftung des Bundes 72 Millionen Euro in ein Qualifizierungspaket investieren, um beim Fehlschlagen einer „raschen und konsequenten Vermittlung“ auszuhelfen.

Investition

2021 sollen so 17.000 weitere Aus- und Weiterbildungsplätze in Niederösterreich bereitgestellt werden, 6.000 davon sollen für Beschäftigte in niederösterreichischen Unternehmen zur Verfügung stehen.

„Zentrales Instrument, um Langzeitarbeitslosigkeit einzudämmen, ist rasche und konsequente Vermittlung“, betonte AMS-Landesgeschäftsführer Sven Hergovich.

Zudem sollen 13.000 Plätze in externen Beratungs- und Betreuungseinrichtungen zugekauft werden, um eine rasche Arbeitsaufnahme nach Kursende zu garantieren. „Hier bekommen Jobsuchende Beratung vor und Begleitung während der Ausbildung sowie Unterstützung beim Berufseinstieg“, so Hergovich.