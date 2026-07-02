Frau (70) in NÖ tot aufgefunden: Obduktionsergebnis ist da

Gestern noch hatte das Landeskriminalamt Ermittlungen wegen „bedenklicher Umstände am Auffindungsort“ aufgenommen. Die Frau war in ihrem Haus in Weigelsdorf in einer Blutlache liegend aufgefunden worden, Einbruchsspuren gab es keine.

Laut dem vorläufigen Obduktionsergebnis, das nun vorliegt, starb die 70-Jährige infolge eines schweren Sturzgeschehens im Haus. Dieses Ergebnis lässt sich laut Ermittlungen auch mit den Spuren und der Auffindungssituation im Haus in Einklang bringen. Von einem Fremdverschulden wird deshalb nicht ausgegangen, heißt es vonseiten der Polizei. Abzuwarten bleibt, ob die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt weitere Anordnungen trifft.