650 Kärntner Freiwillige im Unwetter-Einsatz in Niederösterreich

Seit Montagfrüh sind Feuerwehrmitglieder aus ganz Kärnten in den Hochwassergebieten in Niederösterreich im Hilfseinsatz. Die ersten beiden KAT-Züge 2 (Spittal an der Drau) und 5 (Völkermarkt und Wolfsberg) wurden nach 24 Stunden am Dienstagmorgen von den KAT-Zügen 3 (Klagenfurt Stadt und Land) und 4 (St. Veit an der Glan und Feldkirchen) abgelöst. Am ersten Einsatztag konnten rund 110 Schadensstellen abgearbeitet werden, teilte der Kärntner Landesfeuerwehrverband mit.