61-Jähriger bei Forstarbeiten im Bezirk Horn ums Leben gekommen

Ein 61-Jähriger ist am Mittwoch bei Forstarbeiten in seinem Heimatbezirk Horn gestorben.

Der Mann wurde gegen 10.00 Uhr in einem Wald in Irnfritz-Messern beim Fällen eines Baumes im unwegsamen Gelände von einem herabstürzenden Ast am Kopf getroffen, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Für den Niederösterreicher kam jede Hilfe zu spät.