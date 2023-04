59-jähriger Deutscher starb bei Kranunfall im Bezirk Mödling

Bei einem Kranunfall in Münchendorf im Bezirk Mödling am Dienstag ist Polizeiangaben zufolge ein 59-jähriger deutscher Staatsbürger ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt habe eine Obduktion angeordnet, sagte Behördensprecher Erich Habitzl am Mittwoch auf Anfrage.

Das Areal im Industriegebiet der Gemeinde im Wiener Becken blieb abgesperrt. Ein Sachverständiger soll die Unglücksursache feststellen.