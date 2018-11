50-Jährige am Tag vor Prozess gegen Ehemann tot aufgefunden

Exzessive Gewalt dürfte in der Beziehung zwischen einem 47-jährigen Mann und seiner 50-jährigen Frau eine Rolle gespielt haben. Wohl auch deshalb haben die Behörden den Mann, der Mittwochabend den Tod seiner Frau meldete und beim Eintreffen der Beamten aggressiv reagierte, festgenommen. Dass der Tod der Frau in der Nacht vor einem Gerichtsverfahren eintrat, in dem sie ihren Mann als brutalen Schläger hätte belasten sollen, wirft ein eigenartiges Licht auf die Vorkommnisse in einem Dorf nahe Geras, Bezirk Horn. Wie berichtet, hatte eine Obduktion keine Hinweise auf Fremdverschulden ergeben. Nun soll ein Gutachten klären, ob Gift oder Drogen im Spiel gewesen sein könnten.