50 Gefährder in NÖ bekannt: FPÖ mit Anfrage an Minister Karner

Um islamistische Radikalisierungstendenzen frühzeitig zu erkennen, hat das Land Niederösterreich die Beobachtungsstelle „Radikaler Islam“ eingerichtet. Aber nicht jeder, der radikal ist, ist automatisch auch gefährlich. Laut Verfassungsschutz und den Schulbehörden gibt es in Niederösterreich aktuell rund 50 sogenannte „Gefährder“ – also Personen, bei denen die Gefahr besteht, dass sie ihre Ideologien mit Gewalt umsetzen.

Die Zahl wird vom Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung als konstant beschrieben. Die meisten Gefährder finden sich laut Polizei in Ballungszentren wie St. Pölten, Wiener Neustadt, Neunkirchen, Amstetten bzw. Schwechat.