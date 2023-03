48 Stunden nach der Angelobung liefert Schwarz-Blau erstes Geldgeschenk

In Niederösterreich soll künftig der Grundsatz "daheim vor stationär" stärker betont werden. Heißt konkret: Das Land will die Pflege in den eigenen vier Wände stärker fördern.

Dafür wurde nun der Pflegescheck auf den Weg gebracht, rund 47 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung. Unter dem Nachweis, dass Pflege notwendig ist und im häuslichen Umfeld gut umgesetzt werden kann, sollen Pflegebedürftige 1.000 Euro pro Jahr erhalten. Begünstigt werden Personen ab der Pflegestufe 3.