48-Jähriger tot im Bach gefunden

Ein toter Mann ist am Donnerstagnachmittag in Waidhofen/ Ybbs im eiskalten Wasser eines Baches gefunden worden. Der sofort alarmierte Notarzt konnte nichts mehr für den 48-Jährigen tun. Die Polizei geht von einem Unfall aus und fand keine Hinweise auf Fremdverschulden . Das Unfallopfer dürfte Mittwochabend oder in der Nacht auf Donnerstag über ein Geländer zweieinhalb Meter in den Bach in sogenannten "Schindergraben" gestürzt sein und sich dabei lebensgefährlich verletzt haben. Der Mann lag am Rücken im seichten Wasser. Auch Feuerwehr und Wasserrettung standen bei der bergung des Opfers im Einsatz.