40 Asylwerber für Mini-Dorf zu viel

Auf Flüchtlinge bereitet sich die Stadtgemeinde Horn gemeinsam mit der Caritas derzeit mit einer umfassenden Versorgungsinitiative vor. Sobald im früheren "Stephansheim" ein paar Reparaturen erledigt sind, sollen 100 Asylwerber darin ein neues Zuhause finden.

Bürgermeister Jürgen Maier plant gleichzeitig einen ständigen Beirat für die Kriegsflüchtlinge, um zwischen Organisationen, Behörden, Gemeinde, Asylwerbern und Bürgern einen transparenten Informationsaustausch zu ermöglichen und Integrationsmaßnahmen setzen zu können.

Wo noch bis vorigen November 100 Senioren untergebracht waren, sollen demnächst genauso viele Flüchtlinge einziehen. Das alte Stephansheim, das zur "Haus der Barmherzigkeit"-Gruppe gehört, steht seit der Übersiedlung der Pensionisten in ein neues, modernes Pflegeheim vollständig leer, erklärte Geschäftsführer Florian Pressl. Alle Zimmer seien gut und behindertengerecht ausgestattet. Es stünden auch Aufenthaltsräume für soziale Kontakte zur Verfügung.

Die Betreuung der Flüchtlinge wird die Caritas spätestens in zwei Wochen übernehmen. "Wir nehmen unser Pilotprojekt ,Kompa’ in Klosterneuburg als Vorbild", erklärt Caritas-Sprecher Martin Gantner. Die Idee: Durch gemeinsame Aktivitäten und Info-Veranstaltungen will man eine Beziehung zwischen Flüchtlingen und der Bevölkerung herstellen und gegenseitiges Verständnis fördern. Eine Informationsveranstaltung ist schon am 10. Juni, ab 18 Uhr, im Horner Vereinshaus geplant. "Wir hoffen, dass sich Freiwillige melden, die beispielsweise Deutsch-Nachhilfe geben wollen", sagt Gantner.