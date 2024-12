33-Jähriger soll Bekannte in Gmünd mit Samurai-Schwert bedroht haben

Mit einem Samurai-Schwert in der Hand soll ein 33-Jähriger in Gmünd Bekannte in einem Mehrparteienhaus mit dem Umbringen bedroht haben. Nach einer Flucht wurde der Mann laut Polizeiangaben vom Freitag von Einsatzkräften der Schnellen Interventionsgruppe festgenommen. Die Beamten stellten das Schwert sicher. Der nicht geständige Beschuldigte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Krems eingeliefert.