32 Gemeinden im südlichen NÖ wollen raus aus Öl und Gas

32 Gemeinden in der Region Bucklige Welt-Wechselland im südlichen Niederösterreich wollen sich völlig unabhängig von fossilen Energieträgern machen. 80 Prozent ihrer Heizungen wurden bereits ausgetauscht, um unabhängiger von Öl- und Gas-Importen zu werden. Mit der Initiative „Raus aus Öl und Gas“ unterzeichneten sie nun eine Partnerschaft mit dem Land Niederösterreich. Gemeinsam mit der Energie- und Umweltagentur NÖ sowie der KEM-Bucklige Welt-Wechselland soll im nächsten Schritt nun auch die Bevölkerung verstärkt zum Heizkesseltausch motiviert werden.

„Unabhängigkeit von Öl und Gas bringt Sicherheit und stärkt Niederösterreich nachhaltig. Wir können uns nicht abkapseln von globalen Krisen, aber wir müssen im Inland die Versorgung sichern“, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). In den vergangenen fünf Jahren seien die Ölheizungen in Niederösterreich auf knapp 54.000 halbiert worden. Gleichzeitig habe man Wind- und Solarenergie stark forciert. Die Region Bucklige Welt-Wechselland ist die größte in Niederösterreich, die diesen Schritt gesetzt hat. Information und Beratung Obfrau Michaela Walla, Bürgermeisterin der Gemeinde Warth, erklärt die Motivation der 32 Gemeinden: „Wir sind mit gutem Beispiel vorangegangen und haben bereits über 80 Prozent der öffentlichen Gebäude von fossilen auf erneuerbare Energieträger umgestellt. Mit der Unterzeichnung der Kooperation setzen wir nun ein weiteres Zeichen und wollen gezielt die Bevölkerung beim Umstieg unterstützen. Durch Informationsveranstaltungen und Beratungsangebote in der Region, um den Zugang zu Förderungen zu erleichtern und den Umstieg auf erneuerbare Heizsysteme so attraktiv wie möglich zu gestalten.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Rehberger Ausstieg aus fossilen Heizsystemen – alle 32 Gemeinden haben bereits 80 Prozent umgestellt, jetzt wird die Bevölkerung motiviert.