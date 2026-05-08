Waldbrandgefahr: Holzhütte in Hollenstein lichterloh in Flammen

Große Gefahr ging Freitagfrüh von einem lichterloh brennenden Holzbau in Hollenstein an der Ybbs (Bezirk Amstetten) aus. Die Holzhütte war nicht nur direkt an ein Wohnhaus angebaut, sondern befand sich auch in unmittelbarer Nähe zu einem Wald. Aufgrund der Trockenheit drohte unmittelbare Waldbrandgefahr.

Der Brandalarm der hohen Stufe B3 wurde um 5.22 Uhr ausgelöst. Neben der Ortsfeuerwehr aus Hollenstein rückten mit den Wehren aus Opponitz, St. Georgen/Reith sowie Ybbsitz und Waidhofen/Ybbs vier weitere Löscheinheiten zum Brandobjekt aus.

Großeinsatz

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die betroffene Hütte bereits in Vollbrand. Umgehend wurde ein umfassender Löschangriff von zwei Seiten gestartet. Vorrangiges Ziel war es, ein angrenzendes Wohnhaus sowie den nahe gelegenen Wald vor den Flammen zu schützen. Dies gelang dank des raschen und koordinierten Einsatzes der Feuerwehren erfolgreich.