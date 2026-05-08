Feuerwehr rettet Fahrer nach Unfall bei Bahnübergang in NÖ

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht auf Freitag zwischen Erlauf und Kolm im Bezirk Melk ereignet. Dabei wurde ein Autofahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr Petzenkirchen-Bergland wurde um 00.43 Uhr zur Menschenrettung alarmiert.

Zu dem Unfall kam es in der Nähe eines Bahnübergangs, wo ein Pkw aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der 22-jährige Lenker konnte das Fahrzeug nicht selbstständig verlassen und musste von den Einsatzkräften befreit werden.

Feuerwehr baute Batterie aus

Gemeinsam mit Rettungsdienst und Notarzt öffnete die Feuerwehr das Unfallauto und rettete den Oberösterreicher mithilfe eines Spineboards aus dem Fahrzeug. Die 20-jährige Beifahrerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Während des Einsatzes kam es zudem zu einem Brand im Bereich des Wagens. Die Feuerwehr baute deshalb die Batterie aus, um weitere Gefahr zu verhindern.