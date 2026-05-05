Wohnwägen auf Privatgrund geparkt: Illegales Lager abgebrochen

Für Aufregung sorgte eine Gruppe von Familien mit Wohnwagengespannen, die Montag auf einer Wiese bei Greinsfurth parkten. Die widerrechtliche Errichtung eines Lagers wurde von Stadtbehörde und Polizei umgehend hartnäckig urgiert. Einmal mehr zeigte der Zwischenfall rechtliche Defizite im Umgang mit den fahrenden Völkern auf.

Weil weder der Grundeigentümer noch Stadtbehörde und Polizei von der für länger geplanten Stationierung der Reisenden informiert und damit auch nicht einverstanden waren, wurde die Gruppe umgehend darüber aufgeklärt. Beamte von Stadt- und Bundespolizei informierten, dass die rücksichtslos ins hohe Gras der Wiese eingefahrenen Autolenker mit Besitzstörungsklagen zu rechnen hätten.