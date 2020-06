31-Jährige in ihrem Haus ermordet

Sie eine bildhübsche, zielstrebige Frau, er ein gewaltbereiter Ex-Häftling, der vermutlich Rot sah. In Leobersdorf im Bezirk Baden hat ein 29-jähriger Mann in der Nacht auf Samstag wohl seine Geliebte mit mindestens fünf Messerstichen ermordet und sich danach der Polizei gestellt. Er hat die Tat gestanden. Als die Beamten zum Reihenhaus von Vanessa C. fuhren, fanden sie die Leiche der 31-Jährigen in einer Blutlache. Samstagfrüh erschien ein sichtlich aufgebrachter Mann bei der Polizeiinspektion Leobersdorf. Markus G. sprach von einem „schlimmen Zwischenfall“ im Haus seiner Bekannten. Die Frau sei tot. Er führte die Beamten zum Reihenhaus von Vanessa C. in die Franz-Lehar-Gasse.