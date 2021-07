300.000 Euro Schaden: Kriminalisten schnappen Fahrraddiebe

Drei Verdächtige sitzen nach Einbruchsdiebstählen in Fahrradgeschäfte in Niederösterreich und der Steiermark in Haft. Der Gesamtschaden beträgt rund 300.000 Euro. Ein 25-jähriger und ein 30-jähriger Rumäne wurden in Wien festgenommen, ein per EU-Haftbefehl gesuchter 32-jähriger Landsmann wurde in Italien gefasst. Das Trio war geständig und wurde in die Justizanstalt Graz eingeliefert, berichtete die niederösterreichische Polizei am Mittwoch in einer Aussendung.

Spuren wurden ausgewertet

Bei einem Coup in der Nacht auf den 27. Jänner 2021 in Saubersdorf, einem Teil von St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen), wurden zahlreiche Fahrräder und Teile gestohlen. Durch Ermittlungen und Spurenauswertungen wurde ein Trio ausgeforscht, dem auch ein versuchter Einbruchsdiebstahl in ein Fahrradgeschäft in Obritzberg-Rust (Bezirk St. Pölten-Land) in der Nacht auf den 19. März sowie zwei vollendete Tathandlungen in Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) in der Nacht auf den 28. März und in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) am 7. April zugeordnet werden.