3 Freunde wollten Auto aus Schnee bergen: Lenker rast in Gruppe

Dramatische Szenen spielten sich kurz nach 22 Uhr am Montag auf der B210 zwischen Ebreichsdorf und Oberwaltersdorf ab. Ein Pkw-Lenker kam aufgrund von Schneeverwehungen von der Bundesstraße ab und landete mit seinem Fahrzeug in einem angrenzenden Feld. Versuche, wieder zurĂŒck auf die Straße zu kommen, scheiterten.

Anstatt die Feuerwehr zu alarmieren, rief der Mann einen Freund telefonisch zu Hilfe, der wenig spÀter mit einem dritten Mann an der Unfallstelle eintraf. Die drei MÀnner versuchten gerade einen Spanngurt am verunfallten Pkw sowie am zweiten Fahrzeug zu befestigen, als plötzlich ein drittes Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf die MÀnner zukam. Dieser Wagen erfasste den mit Warnblinkanlage links am Fahrbahnrand stehenden Pkw und schleuderte diesen ca. 20 Meter weiter auf die Fahrbahn. In weiterer Folge erfasste das Fahrzeug einen der beiden gerade zwischen den Fahrzeugen stehenden MÀnner und schleuderte ihn schwer verletzt zu Boden. Der zweite Mann konnte sich mit einem Sprung zur Seite gerade noch retten. Der Dritte Mann wurde ebenso an der Hand verletzt.

