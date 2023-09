28.712 Fahrten im ersten Jahr: Leih-Mobilität rollte gut an

An den Gefährten scheiden sich die Geister: In Paris wurden jüngst Leih-Scooter komplett verboten, in Graz mag man sie nicht, in Wien wird die Vergabe nun an strengere Regeln gekoppelt.

Baden ist da anders. So lautet jedenfalls das Resümee nach einem Jahr mit Leih-Mobilität. „ Wir können sagen, dass das Angebot gut angenommen wird und absolut im Trend liegt“, sagt ein zufriedener Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP). Vize Helga Krismer (Grüne) meint, dass „wir über den Erwartungen liegen. Was wir bei der Mobilität bieten, das muss uns erst einmal jemand nachmachen“. Und Martin Schmutz von ÖBB-Personenverkehr spricht gar von „perfekten Zahlen“.

Und diese Zahlen sehen so aus: Vom 26. September 2022 bis 31. Juli 2023 gab es insgesamt 28.712 Ausleih-Vorgänge. 28.029 davon entfielen auf die 70 E-Scooter, der Rest auf die E-Autos und E-Bikes (gibt es erst seit April 2023). Mit den Scootern wurden insgesamt 66.159 Kilometer in 3.676 Stunden Entleihzeit zurückgelegt. Die E-Mountainbikes wurden durchschnittlich sechs Stunden ausgeborgt, die City-Bikes 40 Minuten.