282 Millionen Euro für den Jobmarkt

Wenn wir dieses Netzwerk nicht hätten, sehe die Situation am Jobmarkt deutlich schlechter aus", sagt der für Arbeitsmarktfragen zuständige ÖVP-Landesvize Wolfgang Sobotka. Die Rede ist vom territorialen Beschäftigungspakt, in dem Land, AMS, Wirtschafts- und Arbeiterkammer sowie Sozialministerium, Landesschulrat und Gemeindevertreter seit 1999 Initiativen für den Jobmarkt gemeinsam planen und finanzieren. Ziele der Maßnahmen sind: Menschen in Beschäftigung zu halten, Jugendlichen eine Jobperspektive zu geben und Arbeitslose rasch zu reintegrieren.

Aktuell tut man sich vor allem bei Letzterem schwer: "Wir haben die Situation, dass mehr Menschen auf den Arbeitsmarkt drängen, als die Wirtschaft Arbeitskräfte braucht", sagt Sobotka. Die Unternehmen stellen zwar mehr Leute ein, aber eben nicht genug. "Daher steigt neben der Arbeitslosigkeit paradoxerweise auch die Beschäftigung." Im Jahresschnitt waren zuletzt in Niederösterreich 53.600 Menschen arbeitslos und 10.330 in Schulung. Zeitgleich schrieb das Land vorigen Sommer mit rund 600.000 unselbstständig Beschäftigten einen Rekordwert.