28 Tonnen Kupfer aus Firma in Berndorf gestohlen

Ein 59-Jähriger soll seit 2016 rund 28 Tonnen Kupfer und mindestens 23 Tonnen Edelstahl von einem Firmenareal in Berndorf (Bezirk Baden) gestohlen und an Schrotthändler im In- und Ausland verkauft haben. Der Schaden beträgt laut Polizeiaussendung von Montag um die 200.000 Euro. Der Mann aus dem Bezirk Baden wurde nach Ermittlungen in der Nacht auf den 1. August auf frischer Tat ertappt. Er verweigerte die Aussage und wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht.

