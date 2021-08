28-Jähriger getötet: Polizei forschte flüchtigen Alkolenker aus

Ein Alkolenker steht im Verdacht, am Wochenende auf der Bundesstraße 29 im Bezirk Melk einen 28-Jährigen mit dem Auto überfahren und getötet zu haben. Die Polizei konnte einen Fahrerflüchtigen nach dem Unfall ausforschen. Die Ermittlungen in der Causa sind im Gange.

Der tödliche Unfall ereignete sich am 7. August gegen 0.10 Uhr auf der Bundesstraße 29 in Diesendorf im Freilandgebiet von St. Leonhard am Forst. Dabei wurde der 28-Jährige aus dem Bezirk Melk von einem vorerst unbekannten Fahrzeuglenker angefahren und getötet.

Bedienstete der Polizeiinspektion Mank konnten kurze Zeit später sowohl das vermeintliche Tatfahrzeug als auch den mutmaßlichen Lenker, einen 24-Jährigen aus dem Bezirk Melk, ausforschen. Ein durchgeführter Alkotest bei dem Mann verlief positiv.

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete die Sicherstellung des Tatfahrzeuges und der Kleidung des Opfers an. Unfallspuren am Auto sollen mit der Kleidung des Opfers verglichen werden. Weitere Ermittlungen sind im Gange, die Einvernahme des Beschuldigten steht noch aus.