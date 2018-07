2,2-Kilo-Burger in 21,53 Minuten

In 21 Minuten und 53 Sekunden verdrückte Randy Santel den berühmten XXL-Burger im „Johny’s“ in Pöchlarn (Bezirk Melk). Viele sind an dem 2,2 Kilogramm Gustostück bereits gescheitert. Randy Santel ist aber ein Profi, er ist Weltmeister im „ Riesenessen“ und extra aus den USA mit seinem Kollegen Mitch Dombrowski angereist, um den Riesen-Burger im Mostviertel zu probieren. Seit Mai sind die beiden unterwegs, um sich jeden Tag in Asien und Europa Herausforderungen beim Essen zu stellen.

Mit dem neuen Rekord löst Santel nach sechs Jahren eine Frau ab, die 2012 in 24 Minuten die 1,3 Kilo Rindfleisch, eingebettet zwischen Käse, Soße, Salat und Weißbrötchen, aufgegessen hat. Ihr Foto hängt auf der Wall of Fame im Lokal. Seit 2011 haben es nur 23 weitere geschafft, den überdimensionierten Burger aufzuessen. Randy Santel hat dazu noch zwei Cola und zwei Liter Wasser getrunken. Nach dem letzten Bissen gibt er sein Urteil ab: „Very delicious.“ Nun werden die beiden Profi-Esser Randy Santel und Mitch Dombrowski auch mit Fotos auf der Wall of Fame verewigt.