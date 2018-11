22 Jahre Schutzgebiet Donau-Auen

Im Nationalpark selbst arbeiten unter Direktor Carl Manzano rund 50 Mitarbeiter, dazu kommen 40 Nationalpark-Ranger. Manzano selbst wird mit Jahreswechsel in Pension gehen. Er führte die Geschicke des Schutzgebiets seit dessen Gründung.

65 Prozent Auwald, 15 Prozent Wiesen- und etwa 20 Prozent Wasserflächen machen den Nationalpark Donau-Auen aus. Die Artenvielfalt ist enorm: mehr als 30 Säugetier- und 100 Brutvogelarten, acht Reptilien- und 13 Amphibienarten sowie rund 60 Fischarten sind zu finden. Dazu kommen 800 Arten höherer Pflanzen sowie eine reiche Fauna land- und wasserlebender wirbelloser Tiere.

Das Gebiet gliedert sich in verschiedene Schutzzonen: Naturzonen, in denen es keinerlei wirtschaftliche Nutzung und keine Eingriffe in die Natur gibt, Naturzonen, in denen nur Managementmaßnahmen im Dienste der Naturschutzziele durchgeführt werden sowie Außenzonen.