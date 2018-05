22-Jähriger seit Freitag abgängig

Seit vergangenem Freitag, dem 18. Mai ist ein 22-Jähriger aus Heidenreichstein, Bezirk Gmünd, abgängig. Der junge Mann ist nicht in das Wohnhaus seiner Eltern, in dem er lebt, zurück gekehrt. Es gibt Hinweise dadrauf, dass Robin Niclas B. sich in einem Zustand befindet, in dem Selbst- und Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Die Polizei ersucht daher um Hinweise zu seinem Aufenthaltsort an die Polizeiinspektion Heidenreichstein unter 059133-3404.