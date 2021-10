21 Einbruchsdiebstähle in Niederösterreich geklärt

21 Einbrüche in Firmen im Jahr 2021 konnte das Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, aufklären. Die Beamten der Diebstahlsgruppe ermittelten seit Anfang Februar 2021 wegen Serieneinbruchsdiebstählen. Anfang März konnte von Tatortbeamten der Polizeiinspektion Klosterneuburg eine moldauische SIM-Karte bei einem Tatort in Klosterneuburg gesichert werden und in weiterer Folge wurde ein 20-jähriger moldauischer Staatsbürger als Beschuldigter ausgeforscht.

Die Polizeibediensteten konnten dem Beschuldigten auch einen weiteren Einbruchsdiebstahl in eine Firma in Rannersdorf in der Nacht zum 19. März zuordnen. Bei weiteren umfangreichen Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen haben die Polizisten der Diebstahlsgruppe gemeinsam mit Bediensteten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität und der Autobahnpolizeiinspektion Amstetten den Beschuldigten als Insassen eines Transporters am 1. Juli am Verkehrskontrollplatz Haag angehalten. Aufgrund einer bestehenden Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde der 20-Jährige festgenommen.

Geständnisse

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Beschuldigte zu mehreren Einbruchsdiebstählen von Anfang Februar bis Mitte Mai 2021 geständig und er wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Die Ermittler konnten dem Beschuldigten insgesamt 21 Einbruchsdiebstähle, davon 3 Versuche, in Firmen in Niederösterreich zuordnen. Von 4. März bis 12. Mai wurde dabei vorwiegend Bargeld sowie Elektrogeräte wie Computer, Tabletts und Mobiltelefone im Wert von mehr als 60.200 Euro gestohlen und ein Sachschaden in der Höhe von mehr als 22.600 Euro verursacht.

Die Tatorte:

Klosterneuburg, Bezirk Tulln - 2 Tatorte

Langenzersdorf, Bezirk Korneuburg - 1 Tatort

Rannersdorf, Bezirk Bruck/Leitha - 2 Tatorte

Bad Vöslau, Bezirk Baden - 3 Tatorte, davon 1 Versuch

Lanzendorf, Bezirk Bruck/Leitha - 2 Tatorte

Obersdorf, Bezirk Mistelbach - 2 Tatorte

Ratzersdorf an der Traisen, St. Pölten-Stadt - 1 Tatort

Ebreichsdorf, Bezirk Baden – 2 Tatorte, 2 Versuche

Trumau, Bezirk Baden - 2 Tatorte

Enzesfeld-Lindabrunn, Bezirk Baden - 2 Tatorte

Stetten, Bezirk Korneuburg - 2 Tatorte