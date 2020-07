20 teure Karossen gestohlen: Polizei fasst Diebsbande

Die Diebstahlsserie begann im August 2018 bund ging bis November 2019. Dabei wurden in den Bezirken Korneuburg und Mödling sowie in Favoriten und Simmering von Parkdecks und Werkstätten-Parkplätzen insgesamt 20 Pkw gestohlen. Zusätzlich kam es zu 20 Diebstählen von Kennzeichentafeln, welche die unbekannten Täter dazu benutzten, um mit den gestohlenen Fahrzeugen unbemerkt auszureisen. Über den Grenzübergang Nickelsdort fuhren sie nach Ungarn, um die teuren Autos nach Budapest zu bringen und dort in Hinterhöfen und Werkstätten in Einzelteile zu zerlegen.