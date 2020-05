20 Jahre Haft für Kettenphantom

"Butterbrot und Peitsche" habe der Angeklagte bei den nächtlichen Überfällen auf Bankiershäuser angewandt, schilderte Staatsanwalt Karl Fischer im Plädoyer. "Er wollte Geiseln, die zu etwas zu gebrauchen sind." Die Opfer hätten "Todesangst ausgestanden". Danilovic‘ Behauptung, er habe aus Gewissensgründen abgebrochen, sei "bar jeder Realität". Lediglich der in Frankreich weilende Bankier in Pöchlarn und ein Autounfall in Stetteldorf hätten Entführungspläne vereitelt.



"Ja, er hat schwere Straftaten verübt, aber lediglich Vorbereitungshandlungen zur Entführung gesetzt", versuchte Pflichtverteidiger Ernst Gramm volle Härte abzudämpfen. Vergeblich war sein Appell an die Geschworenen, an das Alter des Angeklagten zu denken.



Bis auf eine einzige Nein-Stimme in einer Teilfrage, sahen die acht Laienrichter nach zweistündiger Beratung alle Anklagepunkte bestätigt. Das Urteil: 20 Jahre Haft wegen erpresserischer Entführung, schweren Raubs und Freiheitsentziehung – die Höchststrafe. Außerdem Einweisung in eine Anstalt für gefährliche Rückfallstäter nach der Haftzeit.

"Keine der Haftstrafen von elf und 14 Jahren, die für die gleichen Taten bereits in der Schweiz über Sie verhängt wurden, haben zu einer Umkehr geführt", begründete Humer das Urteil. Die Strafe sei daher "angemessen – insbesondere unter Berücksichtigung der Auswirkung Ihrer Taten auf die Opfer."



Das Ex-Kettenphantom (rechter Fuß verstaucht, in Schlapfen) hat nichts zu verlieren: "Ich gehe in Nichtigkeit und Beschwerde." Damit ist der Oberste Gerichtshof am Zug und das Urteil nicht rechtskräftig. Ach ja, Danilovic will den Opfern "Entschuldigungsbriefe" schreiben.