1700 hießen Jungmost willkommen

Nach Mostbratl, Herbstragout, Blunz’n Gröstl , sortenreichen Fleisch-, Wurst- oder Wildplatten, dazu heiß- und kaltgeräucherten Forellen-und Karpfenfilet oder auch Deftigem, wie Saumeise, Pfefferschopf, Selchschinken oder Grammelknödel mussten viele Gäste vorm Gang zum Käsebuffet kurz bei den Spezialmostbauern einkehren. "Mit rund fünf Prozent ist der Gödnmost heuer genau richtig, um neue Fans zu gewinnen", lobte Mostbaron Sepp Zeiner aus Zeillern seinen leichten Kellertrunk.

Mit erlesenen Tropfen zeigten auch die Traisentaler Winzer, dass sie als Top-Produzenten stolze Mostviertler sind. Zurück zum Käse: Gezählte 31 Sorten, vom Frischkäse von Ziege und Schaf, im Kräutermantel oder mit Chili gewürzt, bis zum gut gereiften "Bergfex " reichte das Sortiment. Süßes von der Hanfroulade mit Dirndlmarmelade bis zum Mostschober im Glas servierten Schülerinnen der Fachschule Unterleiten. Für den perfekten Abschluss des Festmahls hatten die besten Mostviertler Edelbrenner ein Kostglasl Destilat parat. Unter ihnen der Haager Georg Hiebl, der diese Woche zur Prämierung der weltbesten Schnäpse in London geladen ist.

Das beste am Mostfest war aber die Gewissheit, dass der Mostherbst (www.moststrasse.at) erst begonnen hat.Schon am Samstag heißt es "Die Moststraße brennt". Sieben Top-Brenner öffnen ihre Keller und Destillerien, beim Gafringwirt in Euratsfeld oder in der Kothmühle in Neuhofen gibt ’s spezielle Menüs. Am Donnerstagabend wird im Schiffsmeisterhaus in Ardagger der Jungspund präsentiert. Dutzende Heurigenwirte feiern die jungen Moste mit speziellen Angeboten.