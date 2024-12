17-Jähriger nach Autounfall im Bezirk Mistelbach ins Spital geflogen

Zwei junge Männer sind am Sonntagabend bei einem Autounfall in ihrem Heimatbezirk Mistelbach verletzt worden. Der 19-jährige Lenker war in Ladendorf mit seinem Pkw in einer leichten Linkskurve aus vorerst unbekannter Ursache ins Schleudern geraten und frontal gegen einen Baum geprallt. Der 17-jährige Beifahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Der Lenker wurde laut Polizeiaussendung von Montag im Spital Mistelbach behandelt.