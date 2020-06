1600 Jobs für das Weinviertel

Damit auch tatsächlich Menschen aus der Region beschäftigt werden, wurden die Firmen entsprechend informiert. „Auf unserer Homepage gibt es auch einen Link – dort können Firmen ihre Jobs reinstellen und Arbeitnehmer direkt mit den Betrieben in Kontakt treten“, sagt Ekazent-Geschäftsführer Kurt Schneider. Zusätzlich organisiert das AMS Treffen, bei denen sich beide Seiten persönlich kennenlernen können. 400.000 Euro lässt sich das AMS die Maßnahmen kosten.

„Damit nicht nur die Konsumenten in der Region versorgt sind, sondern auch Jobs in der Region entstehen“, sagt Alexander Vojta, Gerasdorfer Bürgermeister. „Ein Projekt in dieser Form hat es noch nicht gegeben“, erklärt Hackl. Vor vier Jahren entstand die Idee dazu. „Denn bei allen Vorteilen, die so ein Projekt bringt, kann das auch Nachteile für die Region haben.“

Die kleinen regionalen Geschäftsleute wurden darum auch im Einkaufszentrum berücksichtigt. Neben großen Ketten wird hier zum Beispiel ein lokaler Optiker eine Zweigstelle errichten.

Gedanken machen sich die Verantwortlichen auch über die Anbindung des Einkaufszentrums an der Brünnerstraße. Shuttlebusse werden eingeführt.

