16-jähriger Feuerwehrmann wird zum Lebensretter

Auch wenn dieses Erlebnis bereits einige Monate zurückliegt, kann sich Leon Heiss bis heute ganz detailliert an jenen Tag erinnern, an dem er einem Fremden das Leben rettete. Der junge Feuerwehrmann war gerade mit dem Bus in Perchtoldsdorf angekommen, als er Hilferufe in seiner Nähe hörte. Wenige Augenblicke später entdeckte der 16-Jährige einen Mann auf dem Asphalt. Der Betroffene lag blutüberströmt neben seinem Fahrzeug und dürfte sich laut Notruf Niederösterreich bei einem Sturz verletzt haben.