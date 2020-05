15 Jahre lang lag Ehering in der Erde, jetzt hatte Suche Erfolg

Am Montag versuchte er es im durch die Frühjahrsbearbeitung frisch gelockerten Boden erneut. "Als ich einen Rasenziegel umdrehte, steckte da ein Goldring drin. Beim Reinigen sah ich die ersten Buchstaben der Gravierung und wusste: "Der ist es. Ich war in dem Moment so fertig, dass ich mich einen Moment hinsetzten musste", berichtet Lackner. Wenige Minuten später hatte Branigan den Ring auf seiner Hand liegen. Ihm entfuhr ein Schrei. "Man kann das Gefühl gar nicht beschreiben. Meine Frau ist genau so glücklich wie ich", sagt Branigan, der sich bei Lackner mit einigen Flaschen Wein bedankte.