14 Prozent weniger Einfamilienhäuser verkauft

285.396 Euro – so viel muss man in NÖ für ein Einfamilienhaus hinlegen. Im Mittelwert jedenfalls. Das sind um 65.077 Euro weniger als der Bundesschnitt, besagt der Remax-Immospiegel. Diese durchschnittlichen 350.473 Euro stimmen annähernd für Oberösterreich (343.996 Euro). In Wien (903.601 Euro), Salzburg (744.636 Euro), Tirol (855.850 Euro) und Vorarlberg (709.360 Euro) sind es jedoch mehr als doppelt so viel. Weniger kostet ein Haus neben NÖ in der Steiermark (273.437 Euro), im Burgenland (220.176 Euro) und in Kärnten (311.045 Euro).

Wobei es auch innerhalb von NÖ große Unterschiede gibt: Die „Schnäppchenbezirke“ sind Zwettl mit 124.095 Euro sowie Gmünd mit 119.674 Euro. Mit 605.962 Euro ist nach wie vor Mödling bei den Einfamilienhäusern der teuerste Bezirk. Im Bezirk Tulln kostet ein Haus im Schnitt 454.522 Euro. In Baden beträgt der Durchschnittspreis 418.150 Euro. Wobei die Preisentwicklung stark schwankt. Im Bezirk Tulln etwa zahlte man im ersten Halbjahr 2023 um 8,5 Prozent weniger, in Neunkirchen aber 24,7 Prozent mehr (auf 261.535 Euro). „Strukturell zeigen sieben der zehn teuersten Bezirke Preisrückgänge, dagegen acht der zehn billigsten Bezirke Preissteigerungen. Womöglich ist das auf Ausweichbewegungen zurückzuführen“, analysiert Anton Nenning von Remax Austria.

Durchschnittlich gesehen sind die Preise mit österreichweit plus 0,9 Prozent annähernd gleich geblieben. Zwischen 2013 und 2022 lagen jährlichen Preissteigerungen noch durchschnittlich bei 6,9 Prozent, 2021 bei waren es 13,5, im Vorjahr 13,1 Prozent mehr. Die allgemeine Inflation betrug seit 2022 aber acht Prozent.