1,3 Promille und Sommerreifen bei Schneeglätte: Unfalllenker muss hinter Gitter

Vor Gericht sucht der Mann nicht nach Ausreden. „Es war ein Fehler, es tut mir wahnsinnig leid“, sagt er mit gesenktem Kopf. Die Folgen für seine Beifahrerinnen waren dramatisch. Eine erlitt Brüche an Armen und Beinen, die Zweite schwebte in Lebensgefahr. Oberschenkelbruch, Milzriss, mehrere Verletzungen an weiteren Organen sowie an der Wirbelsäule stellten die Ärzte fest. „Ich habe immer noch Schmerzen. Die Ärzte sagen, das meiste wird verheilen, aber mit dem Knie werde ich wahrscheinlich immer Probleme haben“, schildert sie als Zeugin.