13 Meter tiefes Loch öffnete sich mitten in Weingarten

Ursache für die Erscheinung dürfte der unterirdische Braunkohleabbau sein, der in dem südlich der Donau gelegenen Ortsteil der Stadt Krems hauptsächlich im 18. und 19. Jahrhundert betrieben worden war. Allerdings ist laut Behörden nur ein Teil des ausgedehnten Stollensystems dokumentiert. In der Vergangenheit ist es in der Gegend mehrmals vorgekommen, dass ein Traktor plötzlich einen Meter tief eingesunken ist. Einen so großen Einbruch hat es allerdings noch nicht gegeben.