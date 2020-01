12-Jähriger als vorbildlicher Nothelfer nach Unfall

Der 12-Jährige war gerade zuhause, als direkt vor seinem Haus ein Mopedfahrer schwer zu Sturz kam. Severin reagierte ruhig und besonnen – schließlich ist er seit über zwei Jahren bei der Feuerwehrjugend Straßhof aktiv und wusste daher genau, was zu tun ist. Während sich Anrainer um den Verletzten kümmerten, griff der 12-Jährige zum Handy und wählte den Notruf 144. Er gab seine Adresse durch, schilderte der Rettungsleitstelle detailliert das Geschehen, beantwortete ruhig die Fragen des Notrufexperten – und setzte so eine perfekte Rettungskette in Gang.

Bei einem Besuch in der Notrufleitstelle konnte sich Severin nun seinen fast perfekten Notruf anhören. Notruf-NÖ-Geschäftsführer Christof Constantin Chwojka überreichte ihm eine Urkunde. „Viele Erwachsene bleiben oft nicht so gelassen, um die Einsatzkräfte zu unterstützen“, so Chwojka, der sich mit einem Geschenk für die gesamte Feuerwehrjugendgruppe einstellte: Gutscheine für einen Freizeitpark.