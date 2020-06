109 Waggons kamen unter den Hammer

Die Ybbstalbahn fährt jetzt auch in Rumänien. Teilweise zumindest. Denn fünfzehn der am Donnerstag versteigerten alten Waggons ergatterte Georg Hocevar, ein Österreicher, der in Rumänien vier touristische Schmalspurstrecken betreibt. "Ich werde sie renovieren. Die älteren wandern dann in ein slowenisches Museum, der Rest wird wieder in Betrieb genommen," sagt Hocevar. Auch eine Bietergruppe aus Polen war mit dabei. Die Betreiber einer Bahn in Schlesien freuten sich, die gewünschten drei Personenwagen ergattert zu haben. Zwei weitere gingen an eine Bahn in Tschechien.

Doch Liebhaber alter Eisenbahnen wie sie waren bei der Auktion der 109 ausrangierten Waggons der NÖVOG in der Minderheit. Der Großteil ging an Schrotthändler, die sich vor allem bei den vielen Rollwägen im Eiltempo überboten. Für bis zu 2700 Euro gingen die alten Wägen über den Tisch. "Der Schrottwert ist derzeit sehr hoch, da ist so eine Auktion durchaus interessant", erklärt Karl-Heinz Gratz, Schrotthändler aus Oberösterreich. Er kaufte 22 Wagen ein, die er dann zerschnitten an Stahlwerke weiterverkaufen möchte. Weitere 20 Stück gingen an einen Händler aus Deutschland. Sie sollen gleich in Österreich in Einzelteilen zerlegt wieder an den Mann gebracht werden. Zahlt es sich aus, dafür nach Waidhofen an der Ybbs zu reisen? "Hoffentlich."

Roland Hölbling von der Zillertalerbahn musste mit leeren Händen den Saal schon vorzeitig verlassen. "Mir war leider ein Limit vorgegeben, das haben die Schrotthändler immer überboten", ist der Werkstättenleiter etwas enttäuscht. Neun Rollwägen wollte er mit nach Tirol und dort wieder in Betrieb nehmen.