1000 Leser als VIPs am Flughafen Wien

Schon bei der Anfahrt war Paul ganz aufgeregt. " Flieger, Flieger", skandierte der Zweieinhalbjährige, der mit Mama Birgit und Papa Rainer Zechmeister aus Eisenstadt anreiste, um exklusiv einen Blick hinter die Kulissen des Flughafen Wien-Schwechat zu werfen. Die Familie war in guter Gesellschaft: Rund 1000 KURIER-Leser durften am Samstag nach erfolgreicher Teilnahme des Gewinnspiels an einer 45 Minuten dauernden Backstage-Tour auf Österreichs größtem Flughafen teilnehmen.

Bereits um 8.30 Uhr startete der erste Bus in Richtung Vorfeld. Am "Checkin"-Schalter beim VISITAIR-Center im Office-Park des Flughafens bildeten sich lange Schlangen. Viele Familien mit zappeligen, aufgeregten Kindern warteten auf ihren Boardingpass, der sie zum Zutritt zum Herzstück des Airports berechtigte.