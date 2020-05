Bergdrama: "Ein einziger Fehltritt und es ist aus"

Laut Ermittlungen der Polizei ist der Fünfjährige vor seinem Vater bergab geklettert. Das jüngere Kind trug der 36-Jährige in einem Tragegurt am Rücken. Wenige Meter vor der Schlüsselstelle des Klettersteigs, einer zehn Meter hohen Metalleiter, verlor Til das Gleichgewicht. Die Stütze des zur Sicherung montierten Stahlseils hatte sich an dieser Stelle im Erdreich gelockert. "Vielleicht hat sie ein paar Zentimeter nachgegeben", heißt es vonseiten der Einsatzkräfte. Das Kind rutschte unter dem Stahlseil durch und stürzte über die senkrechte Wand in die Tiefe. Manuel S. versuchte, seinen Sohn an der Kleidung zu schnappen. Doch er verlor selbst das Gleichgewicht und fiel mitsamt dem dreijährigen Liam hinterher.

Andere Wanderer, die das Unglück beobachtet hatten, wählten sofort den Notruf und kümmerten sich um die geschockte Mutter. Die Bergrettung Grünbach sowie zwei ÖAMTC-Rettungshubschrauber rückten zur Unfallstelle aus. Die Hilfsmannschaften fanden den Mann und die beiden Kinder 150 Meter unter der Absturzstelle. Für den Vater und den dreijährigen Liam gab es keine Rettung mehr. Trotz schwerer Kopfverletzungen und vielfacher Knochenbrüche war der fünfjährige Til am Leben. Das Kind wurde nach rascher Erstversorgung mittels Tau zu einem Zwischenlandeplatz geflogen, dort in einen Hubschrauber geladen und ins SMZ-Ost nach Wien gebracht.