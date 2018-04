Mutter getötet: Sohn fühlte sich unter Druck gesetzt

Mordermittlungen. Der 25-jährige Jed A. ist geständig. Laut Polizei gab er zu, seiner Mutter Dienstagfrüh so lange mit Fäusten und Füßen gegen den Kopf geschlagen zu haben, bis sie tot war. Danach rief er seinen Vater an, sagte ihm „etwas Schlimmes getan“ zu haben und sprang aus dem Fenster der gemeinsamen Wohnung im ersten Stock in der Fernkorngasse in Wien-Favoriten. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest.

Er habe sich von seiner Mutter unter Druck gesetzt gefühlt, sagt ein Polizeisprecher. Diesem Druck habe er nicht mehr standgehalten. Einen Tag zuvor trat Jed A. seinen Job als Architekt an. Das Drama ereignete sich ausgerechnet am 65. Geburtstag von Elna B.