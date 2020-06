Ein roter Bezirk, der längst grün sein müsste

Es könnte eine sehr kurze Amtsperiode werden: Erst vor wenigen Wochen wurde Markus Rumelhart neuer SPÖ-Bezirksvorsteher in Mariahilf. Schon im nächsten Jahr könnte er sein Amt an die Grünen verlieren. Bei der Europawahl haben sie ihren Vorsprung auf die SPÖ ausgebaut, 2015 könnten sie den Sprung an die Spitze des Bezirks schaffen – es sei denn, sie zerstreiten sich nicht – wie 2010 – wieder kurz vor der Ziellinie.

Viele trauen den Grünen den Erfolg diesmal zu: "Über kurz oder lang wird der 6. Bezirk grün werden", ist Stefan Maran überzeugt. Vor einem Jahr eröffnete er in der Stumpergasse Österreichs ersten veganen Supermarkt. Es sind mehrheitlich jüngere Männer und Frauen, die sich hier mit Soja-Wurst, Bio-Gemüse und Schokolade ohne tierische Produkte eindecken.

Kein Zufall, dass der Shop gerade in Mariahilf seine Heimat fand, wo er mittlerweile mit etlichen Konkurrenten kämpfen muss. "Der einst ziemlich bürgerliche Bezirk macht eine enorme Verjüngungskur durch", sagt der Bio-Pionier. Das bestätigt auch die Statistik: Der Anteil der 16- bis 35-Jährigen ist hier deutlich höher als in Wien gesamt. Ähnliches gilt auch für den Bildungsstand der Bevölkerung (siehe links).

Ein ideales Pflaster für Geschäfte, die auf gesunde und öko-bewusste Ernährung setzen – und naturgemäß auch für eine Partei, die diese Grundsätze vertritt.